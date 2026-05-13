Четыре муниципальных округа Прикамья временно оставят без телерадиовещания

Краткосрочные отключения проведут в период с 18 по 24 мая.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 18 по 24 мая. Временно отключат радио- и телепередающие станции в четырех окружных центрах Прикамья.

Под краткосрочные отключения попадут:

— 19 мая с 11:00 до 17:00 Очер (цифровых пакеты РТРС-1 и РТРС-2, Радио России);

— 20 мая с 10:00 до 17:00 Добрянка (РТРС-1, РТРС-2) не более 1 часа;

— 21 мая с 11:00 до 17:00 Горнозаводск (РТРС-1, РТРС-2);

— 21 и 22 мая с 09:00 до 18:00 Ильинский (РТРС-1, РТРС-2, Радио России).

Возможна отмена или перенос части работ на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.