Миллионы квадратных метров сухой травы выкосили в Красноярске

В Красноярске ежедневно около 60 человек выкашивают сухую траву на участках, которые указывают сотрудники МЧС. Убрано уже больше 2,7 миллиона квадратных метров. В мэрии поясняют, что подобные работы — одна из важнейших мер противопожарной профилактики. И проводят их в первую очередь там, где раньше уже возникали возгорания. Важно обработать также пустыри у жилых микрорайонов и полигонов, площади рядом с традиционными местами отдыха горожан и вокруг частного сектора. Всего за неделю очищены мкр-н Покровка, улицы Калинина, Северное шоссе, Тамбовская, Спортивная, Кразовская и др. Добавим, выкашивание сухой растительности с целью противопожарной профилактики ведется круглый год. Напомним, на территории Красноярска действует особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на разведение открытого огня и крупные штрафы за его нарушение.