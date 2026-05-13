Калининградки получили 350 тыс. рублей по соцконтракту на ферму, но потратили деньги на себя

В Калининграде полиция раскрыла мошенничество при получении социального контракта. 30-летняя женщина в июне 2025 года заключила договор с центром социальной защиты населения на предпринимательскую деятельность. После предоставления документов она получила 350 тысяч рублей на покупку оборудования и крупного рогатого скота.
Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, обязательства по контракту она не выполнила. К совершению преступления оказалась причастна её 40-летняя знакомая.
Женщины действовали по предварительному сговору, поделили деньги и потратили их по своему усмотрению. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Имена фигуранток не раскрываются. Расследование продолжается.