На Семафорной монтируют коллектор: работы могут завершить раньше срока

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. На улице Семафорной начался монтаж нового канализационного коллектора — все необходимые стеклопластиковые трубы уже доставлены на объект и в настоящее время укладываются в подготовленную траншею.
Протяженность нового участка составляет 140 метров. Работы ведутся в активном режиме.
Ход ремонта проинспектировали на месте, сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. Особое внимание уделили срокам завершения проекта. Сейчас планируется закончить монтаж до конца мая, однако при благоприятных условиях работы могут быть завершены раньше.
После окончания монтажа подрядчику предстоит восстановить дорожное покрытие.