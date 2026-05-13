Белоруска обратилась в прокуратуру из-за увлечения своего сына. Подробности сообщает служба информации прокуратура Брестской области.
Прокуратура помогла жительнице Березовского района ограничить ее 29-летнего сына в посещении игорных заведений, в том числе виртуальных. А также в участии в азартных играх. Мужчина из-за своего увлечения ставил семью в тяжелое материальное положение.
Сотрудниками прокуратуры установлено постоянное посещение игорных заведений сыном белоруски, где он проигрывал значительные суммы денег. При этом мужчина фактически проживал за счет матери. Он не платил за коммунальные платежи, не покупал продукты, одежду и так далее.
«Более того, он оформил семь игровых счетов для азартных игр, а летом 2025 года похитил у матери денежные средства, которые впоследствии проиграл», — сообщили в ведомстве.
Прокурор Березовского района в интересах заявительницы обратился в суд с заявлением об ограничении мужчины в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений, участии в азартных играх.
Требования решением суда были удовлетворены в полном объеме. Сына белоруски ограничили в правах на три года.
