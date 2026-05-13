ХК «Торпедо» объявил о возвращении Дмитрия Бреуса

В системе «Торпедо» Дмитрий Бреус — с сезона 2022/23. Три года назад вместе с «Чайкой» он завоевал золото чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, в 2024-м стал бронзовым призёром этих соревнований. В следующем сезоне бился за «Торпедо» и «Торпедо-Горький», но в чемпионском для нижегородцев плей-офф Всероссийской хоккейной лиги отыграл только 5 матчей. Май 2025-го ознаменовался для Дмитрия игрой за сборную Казахстана в элитном дивизионе чемпионата мира. Выступал Бреус и на ЧМ-2024, тоже в главном дивизионе. Что касается нынешнего турнира во второй по значимости лиге, то торпедовец участвовал во всех пяти матчах и забросил две шайбы.