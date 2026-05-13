ХК «Торпедо» объявил о возвращении Дмитрия Бреуса. В августе 2025 года нижегородский клуб отдал его в аренду астанинскому «Барысу». Смысл был в том, чтобы принадлежащий «Торпедо» защитник имел постоянную игровую практику в КХЛ.
За «Барыс» Бреус провёл 62 матча и набрал 10 очков (1 + 9) при показателе полезности −18. Среднее игровое время составило 14 минут 34 секунды. А уже в мае Дмитрий надевал форму сборной Казахстана на чемпионате мира в дивизионе 1А, турнир проходил в Польше.
Интернет-ресурсы ХК «Торпедо» приводят слова 22-летнего защитника:
"Съездили на чемпионат мира просто супер! Не проиграли ни одной встречи, заняли первое место и смогли выйти в топ-дивизион — это очень крутые эмоции.
Сейчас будет две-три недели отдыха, а потом снова начнётся подготовка к сезону. Конечно, уже жду возвращения в Нижний Новгород и в «Торпедо». Хочется как можно лучше подготовиться, приехать в команду в хорошей форме и помогать ей в новом сезоне.
В «Барысе» я провёл хороший игровой период. Спасибо клубу за опыт и за возможность проявить себя. Очень рад, что оказался в хорошем коллективе: было здорово, весело, плюс я находился дома. Получил ценный опыт".
В системе «Торпедо» Дмитрий Бреус — с сезона 2022/23. Три года назад вместе с «Чайкой» он завоевал золото чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, в 2024-м стал бронзовым призёром этих соревнований. В следующем сезоне бился за «Торпедо» и «Торпедо-Горький», но в чемпионском для нижегородцев плей-офф Всероссийской хоккейной лиги отыграл только 5 матчей. Май 2025-го ознаменовался для Дмитрия игрой за сборную Казахстана в элитном дивизионе чемпионата мира. Выступал Бреус и на ЧМ-2024, тоже в главном дивизионе. Что касается нынешнего турнира во второй по значимости лиге, то торпедовец участвовал во всех пяти матчах и забросил две шайбы.