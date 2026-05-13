Вторую очередь ремонта Нижегородской станции аэрации проведет «СоюзДонСтрой»

АО «ОКО» и ООО «СоюзДонСтрой» по результатам конкурса заключили договор на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации. В задачи объекта входит прием и биологическая очистка канализационных стоков Нижнего Новгорода, Бора и частично Кстовского района.
За 17 лет работы «СоюзДонСтрой» реализовал более 100 проектов на федеральном уровне в 26 субъектах страны. Основная специализация организации — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения.
Строительно-монтажные работы на объекте начнутся уже летом этого года. На сегодняшний день на самой станции проводятся подготовительные работы. Благодаря запуску первого этапа реконструкции ремонтные работы получится провести, не прерывая прием и очистку стоков.
Точную стоимость строительно-монтажных работ и оборудования реконструкции второй очереди определят после прохождения госэкспертизы.
