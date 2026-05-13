Свыше 102 тысяч детей смогут отдохнуть в летних лагерях Тверской области

Летние лагеря Тверской области планируют принять более 102 тыс. детей в 2026 году. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате правительства региона.
«Обращаю внимание глав муниципальных округов на то, что подготовку к летнему сезону уже необходимо завершать. И особое внимание уделить вопросам, связанным с установлением в регионе пожароопасного сезона. Даю поручение — взять на особый контроль вопросы безопасности летних лагерей, создания минерализованных защитных полос», — сказал глава Верхневолжья Виталий Королев.
В этом году для детей будут работать 993 летних лагеря. Их оснащают тревожными кнопками, системами видеонаблюдения. Также обеспечивается охрана территорий и проводится противоклещевая обработка.
Сопровождать молодое поколение летом будут педагоги, прошедшие подготовку в областном ресурсном центре вожатых. В этом году там обучили почти 6 тыс. человек. В целом в летней кампании будет задействовано около 14 тыс. специалистов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.