Имена двух погибших под Сталинградом установили в Волгограде

У двух поднятых из земли бойцов были найдены при себе смертные медальоны. Один из них удалось расшифровать специалистам лаборатории «Солдатский медальон», он принадлежал Леониду Даниловичу Александрову, он родился в 1903 году в Талды-Кургане Алма-Атинской области Казахской ССР.