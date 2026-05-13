Имена двух погибших под Сталинградом установили в Волгограде

Имена двух красноармейцев, погибших в страшной битве на Волге в 1942—1943 годах, установили волгоградские поисковики. Работы велись минувшей весной на месте немецкого пересыльного лагеря «Дулаг 205», сообщает РИАЦ.
У двух поднятых из земли бойцов были найдены при себе смертные медальоны. Один из них удалось расшифровать специалистам лаборатории «Солдатский медальон», он принадлежал Леониду Даниловичу Александрову, он родился в 1903 году в Талды-Кургане Алма-Атинской области Казахской ССР.
«Также поисковики обнаружили два алюминиевых котелка и ладанку. На одном из котелков сохранилась запись — Буханцов. Предположительно он может принадлежать Константину Павловичу Буханцову из Минска. Родившийся в 1921 году житель Беларуси пропал без вести на территории Сталинградской области в июле 1942 года», — сообщает представитель облпрокуратуры Оксана Черединина.
В настоящее время разыскиваются родственники погибших. Всего участники поискового отряда имени прокурора Сталинградской области Степана Бекедова подняли минувшей весной останки 37 бойцов.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал об итогах Вахты памяти поискового отряда «Солдатское поле» волгоградского Следкома.