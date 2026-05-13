В округах Красноярского края ввели особый режим из-за пастереллеза

В двух муниципальных округах Красноярского края — Шарыповском и Боготольском — ввели режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпизоотической ситуации на территории соседнего Кузбасса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Алексей Медведев.
— Причина — неблагополучная эпизоотическая ситуация по пастереллезу в Кузбассе. 7 мая там зафиксировали эпизоотический очаг, — сообщили власти Красноярского края.
В регионе ввели дополнительные меры, чтобы предотвратить ввоз инфицированных животных и мясной продукции. На трассе Р-255 «Сибирь» организовали круглосуточный ветеринарный пост.
Тем временем кузбасские власти уже отреагировали на заявление красноярских коллег об очаге пастереллеза в Кемеровской области.
— В Кузбассе нет пастереллеза, наши ветеринары отрабатывают с коллегами изменения в документы, — сказал сайту Vse42.ru Сергей Лысенко, начальник областного Управления ветеринарии.