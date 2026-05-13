Угроза забастовок, серенады на вокзале и прожекторы: чем жил Калининград 35 лет назад

«Проспект Мира» рассказал о подростковом клубе «Факел», который по мнению корреспондента Т. Никольской, выгодно отличается от других. «Это клуб и не клуб, — высказала мнение она. — Это — тусовка. И ребята здесь вроде самые обычные, которые встречаются на любой танцплощадке, в любой подворотне. И в то же время — другие. Не слышно ругательств, не видно полупьяных глаз, карт, не наплевано шелухи от семечек, окурков… Симпатичный “китайского стиля” особнячок с зеленой крышей на Пугачева — не просто двухэтажный домик, обнесенный заборчиком. “Среда обитания” — так с доброй усмешкой сказал кто-то из парней. Тут ребята не только играют в пинг-понг, качают мускулы (есть для этого различные тренажеры), не только проводят конкурсы типа “Поля чудес”, но и серьезно обсуждают, как сделать, чтобы жизнь молодых была лучше, интереснее, полезнее».