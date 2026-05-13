Сезон открыт. В какие речные круизы из Перми можно отправиться в 2026 году

В конце апреля в Перми открылся сезон речной навигации. Подробнее о том, какие маршруты и проекты популярны в регионе и куда можно отправиться в путешествие из краевой столицы, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Местные маршруты Пермского края.
В этом сезоне пермяков ждут субсидируемые пригородные маршруты и ежедневные прогулочные рейсы на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2», теплоходах «Алмаз», «Москва» и «Ягошиха». Новый катер «Колва» свяжет Перми и Усть-Качку с промежуточной остановкой в Краснокамске. Открыт новый маршрут до Пожвы с экскурсией в Кудымкар.
«Уверен, что новый навигационный сезон привлечёт ещё больше гостей в Пермский край, поддержит развитие внутреннего туризма, малого бизнеса и сферы услуг. Для нашего региона, где Кама исторически играет важнейшую роль, развитие речной инфраструктуры и туристических маршрутов является важным направлением, которое напрямую влияет и на экономику, и на качество городской среды», — рассказал депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
Пермь. Краевая столица — удобная отправная точка для коротких речных путешествий. В самом городе доступны прогулки по Каме на речном трамвайчике: лёгкий маршрут от речного вокзала занимает полтора часа и позволяет увидеть красоты Перми с палубы.
Усть-Качка. Добраться до санатория на берегу Камы можно речным трамвайчиком, следующем по маршруту Пермь — Заречный — Пермь. Одной из новинок сезона станет скоростной катер, который будет курсировать по маршруту Пермь — Усть-Качка с остановкой в Краснокамске. Время в пути составит около 1 часа 10 минут.
Чайковский. Один из самых доступных вариантов для тех, кто хочет попробовать речной круиз без долгого отпуска. Рейс по маршруту Пермь — Чайковский — Пермь займёт три дня.
Березники. В зависимости от программы круиз Пермь — Березники предполагает программы с посещением Усолья, Чердыни и Соликамска — старинных городов Верхнекамья.
Из Перми в другой город: популярные направления.
Казань. Одно из самых востребованных направлений навигации — круизы из Перми в Казань по Каме и Волге. В зависимости от программы теплоходы делают остановки в Елабуге, Чистополе, Свияжске, Болгаре и других исторических городах Татарстана. Такие путешествия обычно длятся около недели и сочетают речной отдых с насыщенной экскурсионной программой.
Нижний Новгород. Круизы в Нижний Новгород — это возможность увидеть волжские города и познакомиться с культурой нижегородской земли. В расширенные программы нередко входят экскурсии в Дивеево — один из крупнейших православных центров России. Продолжительность маршрутов зависит от программы и обычно составляет около восьми дней.
Ярославль. Маршруты до Ярославля часто включают посещение городов Золотого кольца России — Владимира, Суздаля, Ростова Великого и Сергиева Посада. Такие круизы считаются одними из самых насыщенных по экскурсионной части и позволяют совместить речное путешествие с знакомством с древнерусской архитектурой и историей. Продолжительность расширенных программ обычно составляет около двух недель.
Санкт-Петербург. Маршруты из Перми в Санкт-Петербург относятся к самым продолжительным круизам сезона. По пути теплоходы заходят в Казань, Нижний Новгород, Кострому, Вытегру, на Валаам и в другие города и туристические центры. Продолжительность таких путешествий обычно составляет от 10 до 20 дней в зависимости от маршрута и экскурсионной программы.
«Музыка на воде» (18+).
Речной круиз — это не только пейзажи за иллюминатором. На борту электросудна «Экоход-2» и теплохода «Ягошиха» организуются мастер-классы, шоу и концертные программы. Музыкальный навигационный сезон откроется в Перми 14 мая и продлится до 30 сентября. Рейсы с музыкой на воде будут отправляться по Каме пять дней в неделю. Планируемая дата закрытия навигации — 31 октября 2026 года.
«Кама всегда была одной из главных транспортных и туристических артерий нашей страны. И сегодня мы видим, как речная навигация в нашем регионе получает новое развитие: появляются современные маршруты, культурные проекты, растёт интерес жителей и туристов к отдыху на воде, реконструируется набережная. Особенно важно, что навигация становится не только транспортной, но и полноценной частью культурной жизни региона. Музыкальные рейсы, тематические экскурсии, семейные прогулки по Каме делают речной отдых более доступным, современным и востребованным. Такие проекты создают особую атмосферу и помогают по-новому раскрыть потенциал Перми как крупного туристического центра», — объяснил депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.