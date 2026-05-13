Бокал вина за ужином: что происходит с давлением через несколько часов

Волгоградцам, любящим бокал вина за ужином, важно знать: даже одна порция алкоголя вредит сосудам и повышает давление. Предупреждение озвучила врач Алена Парецкая в своем канале.
Доктор отметила: наука подтверждает: риск гипертонии растет уже при 1−2 порциях спиртного в день. Сосуды страдают, у мужчин зависимость особенно сильная — чем чаще выпиваете, тем выше цифры на тонометре.
Где подвох? Сначала этанол расширяет сосуды, но через несколько часов резкие изменения: сосуды сужаются, сердце колотится, давление скачет. Спиртное еще и задерживает жидкость, нагружая сердце и сосуды дополнительно. Расслабление? Только иллюзия.
Радует другое, считает Парецкая: отказ от алкоголя возвращает давление к норме. Сердечно-сосудистая система умеет восстанавливаться, ей нужно просто дать шанс.
