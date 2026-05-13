В Подмосковье провели фестиваль экспериментальной археологии «Гардарика»

Фестиваль экспериментальной археологии «Гардарика» состоялся в этнопарке «Кочевник» под Сергиевым Посадом в Московской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На месте обычного поля возникло ожившее древнерусское поселение, переносящее гостей на тысячу лет назад. На ярмарке посетители могли приобрести авторские украшения и попробовать натуральные продукты, а на интерактивных площадках была возможность пострелять из лука и освоить старинные настольные игры. В то же время мастер-классы раскрывали тайны керамического дела, чеканки монет и древней письменности.
«Экскурсии по лагерю реконструкторов позволили ощутить полное погружение в быт предков. Юных исследователей познакомили с историей в формате квестовой игры, а взрослые могли отдохнуть в таверне или посетить лекторий», — поделились в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
