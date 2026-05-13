Как в Челябинске будут ходить трамваи после закрытия ул. Каслинской в мае?

В Челябинске с 14 мая по 22 июня 2026 года будет закрыто движение трамваев на участке улицы Каслинской. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ по интеграции переустроенного трамвайного пути в действующую маршрутную сеть, сообщили в мэрии.
Как будет организовано движение для трамваев.
Движение трамваев закроют на участке от пр. Победы до Комсомольского проспекта с 21:00 14 мая до 22:00 31 мая 2026 года.
Как изменятся маршруты трамваев.
Компенсационный маршрут.
Для подвоза пассажиров в период остановки трамваев организован специальный маршрут: Депо № 2 — Каслинский рынок. Он будет работать с 5:50 до 18:45 с интервалом движения 30 минут.
Альтернативный общественный транспорт.
Временно пользуйтесь автобусами № 15, 24, 31, 71 и троллейбусами № 7, 14.