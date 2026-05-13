Как в Челябинске будут ходить трамваи после закрытия ул. Каслинской в мае?

В мае 2026 года в Челябинске по улице Каслинской начинается очередной этап работ по строительству линии «Север — Юг» для метротрамвая. Из-за этого участок движения будет перекрыт с 14 по 31 мая 2026.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске с 14 мая по 22 июня 2026 года будет закрыто движение трамваев на участке улицы Каслинской. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ по интеграции переустроенного трамвайного пути в действующую маршрутную сеть, сообщили в мэрии.

Как будет организовано движение для трамваев.

Движение трамваев закроют на участке от пр. Победы до Комсомольского проспекта с 21:00 14 мая до 22:00 31 мая 2026 года.

Как изменятся маршруты трамваев.

Компенсационный маршрут.

Для подвоза пассажиров в период остановки трамваев организован специальный маршрут: Депо № 2 — Каслинский рынок. Он будет работать с 5:50 до 18:45 с интервалом движения 30 минут.

Альтернативный общественный транспорт.

Временно пользуйтесь автобусами № 15, 24, 31, 71 и троллейбусами № 7, 14.