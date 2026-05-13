Научный форум в Хабаровском крае: как наука поможет экономике

С 12 по 14 мая в регионе проходит научно-практический форум «Хабаровский край — научно-технологический форпост: приоритеты и инструменты прорывного развития». Представители власти, РАН, вузов, предприятий и эксперты — совместно разрабатывают предложения для программы научно-технологического развития края до 2035 года. Одним из ключевых событий стало расширенное заседание Президиума ДВО РАН на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения с участием губернатора Дмитрия Демешина. Губернатор напомнил, что Хабаровский край производит две трети всей инновационной продукции Дальнего Востока. Ключевые отрасли авиа и судостроение, металлургия, добыча золота и меди, лесопереработка. И поставил задачу перейти к экономике высоких пределов. «Каждый килограмм руды, кубометр древесины, тонна рыбы должны приносить максимальную добавленную стоимость за счёт глубокой переработки и передовых технологий. Без фундаментальной и прикладной науки здесь не обойтись», — отметил Дмитрий Демешин. Между правительством края и ДВО РАН уже подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь его предстоит наполнить реальными технологическими решениями.