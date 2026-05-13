Застройщику гостиницы на Большой Покровской выдали предостережение

Строительная компания, возводящая гостиницу на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода, получила официальное предупреждение за непрофессиональные действия с электросетью. Информацию об этом распространил глава регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед в соцсетях.
Компания «Приволжье — Инвест» допустила крепление кабелей к внешней стене здания, имеющего историческую ценность, что является нарушением установленных правил при работе с объектами культурного наследия.
Сигнал о неправомерных действиях поступил от жительницы дома № 10 В по улице Большая Покровская. По ее свидетельству, рабочие, занятые строительством отеля на прилегающей территории, зафиксировали электрические провода непосредственно на фасаде жилого дома, который имеет деревянные перекрытия. Женщина также упомянула, что ее попытка решить вопрос через МЧС закончилась формальным ответом.
В ответ на поступившую жалобу от жителей, Григорий Меламед подтвердил, что по итогам проверки застройщику было направлено предостережение о несоблюдении обязательных норм. Компании предписано удалить электропроводку, закрепленную на фасаде объекта архитектурного наследия.
