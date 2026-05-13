Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, как отличить простуду от аллергии

Уланкина: в отличие от аллергии, при простуде повышается температура тела.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Простуда часто сопровождается температурой и болью в горле в отличие от аллергии, при которой появляется зуд в носу и глазах, а также чихание, рассказал порталу NEWS.ru эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«При ОРВИ чаще наблюдаются повышение температуры тела, першение в горле. Выделения из носа день ото дня меняют характер: сначала они прозрачные, затем становятся густыми, бело-желтыми», — сказала она порталу NEWS.ru.

Уланкина пояснила, что аллергия обычно проявляется иначе: температура тела не повышается, но появляется выраженный зуд в носу и глазах, многократное приступообразное чихание. Симптомы обычно усиливаются на улице или при контакте с аллергеном, например, при выезде на природу. Длиться они могут неделями.

Врач отметила, что в умеренных климатических зонах эпидемический сезон длится с осени до весны, однако после зимы учащаются случаи заражения риновирусами. Это связано с тем, что в этот период люди чаще подвергаются переохлаждению из-за переменчивой погоды, а также снижаются защитные функции иммунной системы из-за накопленной усталости и недостатка витаминов.