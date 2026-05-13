Волонтёры просят помочь сгоревшему в Перми приюту «Собачье сердце»

По предварительной информации, причиной возгорания стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Волонтёры просят помочь сгоревшему в Перми приюту «Собачье сердце», запись об этом появилась в группе приюта во «ВКонтакте».

12 мая произошёл пожар на улице на улице Экскаваторной. Как сообщили очевидцы, а позже и МЧС, загорелся приют для собак. До прибытия пожарных из здания удалось спасти около 20 собак. Также в МЧС сообщили, что в результате пожара пострадал мужчина. Однако волонтёры, которые приехали на помощь, рассказали, что ещё около 20 собак погибли.

13 мая волонтёры объявили, что требуются люди и машины для разбора завалов и вывоза мусора. Также необходимы медикаменты, корм, амуниция и стройматериалы — горбыль и профнастил для забора.

Помощь принимают по нескольким адресам:

Мотовилихинский район, Макаренко, 10а;

Свердловский район, Клары Цеткин, 1;

Краснофлотская, 15 («Лапа растяпа») — с 14:00;

Мира, 3 (магазин «Ткани») — только мелкогабаритное;

Верхнемуллинская, 20.

Также можно заказать товары на маркетплейсах по адресу Добролюбова, 18. Финансово помочь приюту можно по ссылке.

