Волонтёры просят помочь сгоревшему в Перми приюту «Собачье сердце», запись об этом появилась в группе приюта во «ВКонтакте».
12 мая произошёл пожар на улице на улице Экскаваторной. Как сообщили очевидцы, а позже и МЧС, загорелся приют для собак. До прибытия пожарных из здания удалось спасти около 20 собак. Также в МЧС сообщили, что в результате пожара пострадал мужчина. Однако волонтёры, которые приехали на помощь, рассказали, что ещё около 20 собак погибли.
По предварительной информации, причиной возгорания стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
13 мая волонтёры объявили, что требуются люди и машины для разбора завалов и вывоза мусора. Также необходимы медикаменты, корм, амуниция и стройматериалы — горбыль и профнастил для забора.
Помощь принимают по нескольким адресам:
Мотовилихинский район, Макаренко, 10а;
Свердловский район, Клары Цеткин, 1;
Краснофлотская, 15 («Лапа растяпа») — с 14:00;
Мира, 3 (магазин «Ткани») — только мелкогабаритное;
Верхнемуллинская, 20.
Также можно заказать товары на маркетплейсах по адресу Добролюбова, 18. Финансово помочь приюту можно по ссылке.