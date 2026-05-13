Новые автобусы в Варшаву и Белосток запустят из двух городов Беларуси. Подробности сообщает в телеграм-канале белорусский перевозчик «Атлас».
Автобусы будут ехать без пересадок из Слонима и Волковыска через пункт пропуска «Берестовица» по четырем направлениям: Варшава, Белосток, Познань, Лодзь.
Стоимость билета из Слонима в Белосток составит от 100 рублей, а из Волковыска — от 90 рублей. До Варшавы можно будет доехать от 110 и 105 рублей, соответственно. Что касается стоимости билетов до Лодзи и Познани, то они обойдутся из Слонима от 150 рублей и от 170 рублей — из Волковыска.