Две жительницы Ростова пострадали при порыве теплосети, возбуждено дело

В Ростове-на-Дону две жительницы города пострадали при прорыве теплотрассы. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По информации ведомства, инцидент произошел вчера, 12 мая, в районе улицы Чехова. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. После случившегося подачу теплоносителя по аварийному участку теплосети перекрыли.
— В рамках расследования выясняются обстоятельства и причины коммунальной аварии. Также устанавливаются специалисты, которые должны были следить за безопасной эксплуатацией теплосетей, — прокомментировали в СК.
Расследование взяли на контроль в следственном управлении.
