Перекормленного хлебом лебедя спасли в Симферополе

В Симферополе спасли лебедя, обитавшего на пруду парка Гагарина, после того как посетители перекормили птицу хлебом.
Лебедь почти не двигался и не мог встать. Птицу срочно перевезли в Симферопольский зооуголок, где выяснилось, что ее желудок забит хлебом. Ветеринары провели необходимое лечение, а затем две недели кормили и поили лебедя с рук. Сейчас лебедь чувствует себя отлично, его снова выпустили в пруд.
В парке напомнили посетителям, что кормить птиц хлебом, семечками, картофелем, печеньем и орехами не стоит и может быть опасно. Лучше предложить им листья салата, тертую морковь, яблоки, овсянку или специальный корм из автоматов.