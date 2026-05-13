Перекормленного хлебом лебедя спасли в Симферополе

Птица находилась в тяжелом состоянии.

Источник: МБУК «Парки столицы»

В Симферополе спасли лебедя, обитавшего на пруду парка Гагарина, после того как посетители перекормили птицу хлебом.

Лебедь почти не двигался и не мог встать. Птицу срочно перевезли в Симферопольский зооуголок, где выяснилось, что ее желудок забит хлебом. Ветеринары провели необходимое лечение, а затем две недели кормили и поили лебедя с рук. Сейчас лебедь чувствует себя отлично, его снова выпустили в пруд.

В парке напомнили посетителям, что кормить птиц хлебом, семечками, картофелем, печеньем и орехами не стоит и может быть опасно. Лучше предложить им листья салата, тертую морковь, яблоки, овсянку или специальный корм из автоматов.