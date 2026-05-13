ЧОПу из Сочи не удалось отменить торги на охрану воронежского вуза за 143 млн

Управление ФАС по Воронежской области признало необоснованной жалобу сочинского ООО ЧОО «Рубикон» на торги по определению подрядчика для охраны объектов Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Компания посчитала, что заказчик неправомерно обязал участников конкурса иметь комнату для хранения оружия в Воронежской области, что создало неравные условия с другими претендентами. «Рубикон» указывал на это и в жалобе на торги по охране зданий Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) — ее также отклонили.