Что такое хантавирус, симптомы, где распространен, чем опасен и что известно о нем на данный момент

В апреле-мае 2026 года хантавирус унес жизни троих пассажиров круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Про смертельно опасное заболевание, вызванное хантавирусом, мало что известно. В свете этой ситуации многие боятся повторения истории, подобной пандемии COVID-19. «Газета.Ru» разбиралась, что такое хантавирус, какие органы он поражает, где можно заразиться и грозит ли России новая пандемия.
Что произошло на круизном лайнере.
В начале апреля 2026 года круизный лайнер MV Hondius под нидерландским флагом вышел из аргентинского порта Ушуайя в атлантический круиз. На борту находились около 150 человек — пассажиры и члены экипажа из 23 стран. Маршрут проходил через Антарктиду и несколько островов Южной Атлантики, а конечной точкой должны были стать Канарские острова.
Во время путешествия у нескольких пассажиров возникли симптомы тяжелого респираторного заболевания. «Нулевым пациентом» считается 70-летний мужчина из Нидерландов, спасти его не удалось: он скончался прямо на судне. Известно, что мужчина был орнитологом. Предположительно, во время путешествия он вместе с супругой посетил в конце марта свалку в городе Ушуайя в Аргентине, популярную среди ученых. Там пара могла заразиться смертельной инфекцией. Супруга ученого покинула лайнер 24 апреля и умерла в больнице в Йоханнесбурге от подтвержденного позже хантавируса.
В начале мая ВОЗ объявила о вспышке хантавируса на лайнере и выявила возбудителя — им оказался штамм «Андес».
К этому моменту скончалась третья пассажирка, гражданка Германии, а число подтвержденных и предполагаемых случаев заражения достигло 11. Власти Кабо-Верде запретили судну швартоваться, и 10 мая лайнер под эскортом испанской жандармерии встал на якорь у Тенерифе, не заходя в порт. Пассажиров и часть экипажа малыми группами начали перевозить на берег и спецрейсами отправлять на родину. Они проходят карантин и остаются под наблюдением врачей.
Случаи заражения хантавирусом подтвердились в Швейцарии, Израиле, Германии, Великобритании, Франции, Испании, США. Экстренные меры реагирования приняты в 19 странах на четырех континентах. Всем, кто не проявляет признаков заболевания, но контактировал с заболевшими, ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин.
Что такое хантавирус.
Хантавирусы — семейство вирусов, природным резервуаром которых служат грызуны. Мыши и крысы сами не болеют, но становятся источником заражения для человека. Как рассказал «Газете.Ru» вирусолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, есть два основных опасных состояния, вызываемых хантавирусами, оба зависят от региона распространения.
* Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Распространена в Европе, Азии, России. Поражает почки и сосуды, вызывая множественные кровоизлияния в органах. Не обладает высокой летальностью.
В России встречается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Она является одним из самых распространенных природно-очаговых инфекционных заболеваний в стране, отметила в беседе с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
Заражение хантавирусом происходит в основном через контакт с продуктами жизнедеятельности инфицированных грызунов.
Где распространен хантавирус.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется от 10 тыс. до более 100 тыс. случаев заражений. Хантавирусные инфекции считаются редкими, но их опасность в высокой смертности — 1−15% в Европе, до 50% — в Северной и Южной Америке.
* Китай лидирует по количеству заболевших — до 50 тысяч случаев в год. Здесь распространена ГЛПС.
Симптомы хантавируса у человека.
Как пояснил Петр Чумаков, вирус проникает в кровь через слизистую оболочку дыхательных путей, после чего поражает сосуды, вызывая их повышенную проницаемость. Начало болезни напоминает грипп или другую острую респираторную вирусную инфекцию:
* резко повышается температура до 39−40 градусов,
Из-за неспецифических симптомов хантавирус легко спутать с обычной ОРВИ на ранней стадии.
«Многие вирусные инфекции начинаются так же, это так называемые неспецифические симптомы, и только через неделю могут появляться специфические синдромы, которые уже клинически могут нам подсказать, что это не обычное ОРВИ, а геморрагическая лихорадка. Но тогда уже состояние больного может утяжелиться», — добавила Елена Малинникова.
* С развитием болезни у пациентов с ГЛПС начинаются отеки, проблемы с почками, слабость.
Специалисты отмечают, что исход заболевания зависит от своевременности госпитализации и качества ухода. Пациента направляют в стационар, где за ним тщательно наблюдают врачи. Если есть проблемы с легкими, больного переводят в реанимацию, там может потребоваться подключение к ИВЛ. Своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышает шансы на благоприятный исход.
Грозит ли миру новая пандемия: прогноз вирусолога.
Несмотря на шумиху вокруг инцидента на лайнере, Петр Чумаков уверен: пандемии хантавируса, как с коронавирусом, ждать не стоит. Причина в радикальной разнице механизма передачи заболевания. COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразен даже при кратковременном контакте. Хантавирус же — классическая природно-очаговая инфекция, ее цикл привязан к популяциям грызунов-носителей. Природа этого вируса совсем не схожа с коронавирусом, у них разные семейства, подчеркнул эксперт.
Вспышка на лайнере MV Hondius была вызвана редким штаммом вируса «Андес» — единственный известный вид хантавируса, способный передаваться от человека к человеку при очень близком контакте.
ВОЗ оценивает общий риск для общественного здравоохранения как низкий. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус официально заявил, что ждать более масштабной вспышки хантавируса не стоит.
По мнению вирусолога Чумакова, инфекцию, скорее всего, быстро локализуют.
«Вспышка вызвала большой резонанс, в отличие от того, что было при COVID-19, когда общественное мнение было не готово к такому развитию событий. Сейчас, я думаю, распространение вируса будет быстро локализовано и подавлено», — говорит вирусолог.
Однако, если вирус не удастся вовремя остановить, он может начать циркулировать и эволюционировать в сторону увеличения заразности, особенно в случае его попадания в малоразвитые страны. Но для этого нужно очень много случаев в разных местах. Сейчас же хантавирус попал в страны с сильной медициной, где медики смогут принять необходимые меры для выздоровления больных.
«Теоретическая вероятность эволюции вируса есть, поэтому относиться к нему лучше серьезно», — заключил эксперт.
Как защититься от хантавируса.
От заболевания не существует специфического лечения, как и вакцины. Все зависит от тяжести симптомов и от того, какие органы были затронуты вирусом. Пациентам обычно снимают интоксикацию и назначают поддерживающую терапию.
Существуют меры безопасности, которые помогут защитить себя от хантавируса. Особое внимание нужно уделить тем местам, в которых могут обитать мыши — дачам, гаражам, кладовкам, сараям.
Чтобы обезопасить себя, придерживайтесь следующих правил:
* Проводите только влажную уборку помещений после зимы.