Что такое хантавирус, симптомы, где распространен, чем опасен и что известно о нем на данный момент

Во время путешествия у нескольких пассажиров возникли симптомы тяжелого респираторного заболевания. «Нулевым пациентом» считается 70-летний мужчина из Нидерландов, спасти его не удалось: он скончался прямо на судне. Известно, что мужчина был орнитологом. Предположительно, во время путешествия он вместе с супругой посетил в конце марта свалку в городе Ушуайя в Аргентине, популярную среди ученых. Там пара могла заразиться смертельной инфекцией. Супруга ученого покинула лайнер 24 апреля и умерла в больнице в Йоханнесбурге от подтвержденного позже хантавируса.