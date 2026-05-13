За год в Псковской области установили 70 базовых станций сотовой связи

Специалисты в 2025 году установили 70 базовых станций сотовой связи на территории Псковской области. Из них 20 были смонтированы при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.
«Завершили работу по обследованию федеральных трасс. Запланирована установка 42 базовых станций, 2 из них — в этом году. Процент положительных заключений на установку базовых станций составил более 70%. Это один из лучших результатов по стране», — добавил он.
По словам Виталия Рахманова, всего в текущем году на территории Псковской области планируют установить 36 базовых станций. Однако это число не окончательное, оно может быть увеличено.
Также в регионе продолжается работа по развитию общедоступной бесплатной сети Wi-Fi. Всего в области функционирует более 230 таких точек доступа. Подключиться к ним можно в местах массового пребывания людей. Сетью в среднем ежедневно пользуются 1,2 тыс. человек.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.