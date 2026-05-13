Липецкая энергосбытовая компания выплатит 85,5 млн дивидендов

По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, ПАО зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Гендиректор — Сергей Воробцов. Данные о владельцах, в том числе исторические, отсутствуют. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит кипрскому офшору Zefavel Trading Limited. Выручка ПАО в 2025 году составила 17 млрд руб.