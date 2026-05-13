Подозреваемого в изнасиловании школьницы разыскивают в Красноярском крае

В Красноярском крае разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка.
Правоохранители не раскрывают обстоятельства преступления в интересах пострадавшей. Сообщается лишь, что в производстве Сухобузимского межрайонного следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения 46-летним мужчиной изнасилования несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).
Сегодня СК опубликовал ориентировку на предполагаемого преступника.
«В настоящее время выполняются оперативные мероприятия, направленные на розыск и задержание причастного к совершению преступления. Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой об оказании помощи в установлении местонахождения подозреваемого. Если вы обладаете информацией о человеке, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на фотографии, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Анонимность гарантируется», — сказано в сообщении СК.
