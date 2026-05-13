В «Храброво» предупредили об изменении расписания из-за ограничений в Ленинградской области. Об этом сообщили в телеграм-канале калининградского аэропорта.
«В связи с вводом 13 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездки в аэропорт. Статус рейса можно уточнить на сайте «Храброво», в кол-центре по телефону +7 (4012) 550−550 или у авиакомпаний.
По данным онлайн-табло на 11:45, задерживается прилёт 11 рейсов. Из «Храброво» также опаздывает отправка восьми самолётов.
Утром в Ленинградской области объявили опасность БПЛА. По словам губернатора Александра Дрозденко, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.