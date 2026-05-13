Бесплатный автобус до Пермской галереи продолжит работу до конца мая

Пермская художественная галерея опубликовала обновленное расписание движения бесплатного автобуса. Шаттл продолжит курсировать до конца мая.
Брендированный автобус с 12 по 27 мая вновь будет курсировать от остановки «Ул. Ленина» на ул. Сибирской напротив Музея пермских древностей до центрального входа в галерею на ул. Советской, 1 (корпус 5 «Завода Шпагина»). В выходные дни интервал движения сократится в два раза.
По будням со вторника по пятницу первый рейс до галереи отправится в 12:00. Далее движение продолжится каждый час до 20:00 с интервалом в один час.
По выходным в субботу и воскресенье курсирование автобусов начнется с 10:00. Далее каждые 30 минут до 20:30 с интервалом 30 мин.
В предстоящую «Ночь музеев» 16 мая бесплатный шаттл будет работать с продлением времени отправлений. Последние два рейса от «Ул. Ленина» намечены на 22:00 и 22:30, обратно — до 22:50.
Обратные рейсы от Пермской галереи отправляются: в будни — через 50 мин. после отправления от остановки «Ул. Ленина»; в выходные дни — через 20 мин. Проезд бесплатный.
Ночные концерты в галерее и редкие кинокадры на Речном вокзале. В Перми 16 мая пройдет традиционная «Ночь музеев».