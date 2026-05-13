Аукцион на право развития ИТ-квартала объявили в Нижнем Новгороде

Площадь участка, выставленного на аукцион, составляет 3,36 га.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде объявили аукцион на комплексное развитие территории в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда. Там будет застраиваться ИТ-квартал, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Площадь участка составляет 3,36 га. Победитель аукциона должен будет возвести на территории порядка 76,5 тысячи «квадратов» коммерческой недвижимости. Она будет ориентирована на компании в сфере ИИ, интернета вещей и кибербезопасности. Также подрядчику предстоит отреставрировать три объекта культурного наследия, два ценных исторических здания и улучшить жилищные условия в домах, общая площадь которых составляет около 5 тысяч «квадратов».

В периметр квартала войдут технопарк, научно-исследовательский комплекс компании «ИКС-холдинг», офисы крупных федеральных и международных компаний. А ядром территории будет строящийся ИТ-кампус «Неймарк».

Заявки на торги принимаются до 09:00 8 июня. Победителя определят 11 июня.

Ранее мы писали, что заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко оценил работу нижегородского ИТ-кампуса «НЕЙМАРК».

