В Москве пройдет ряд спортивных соревнований для людей с ОВЗ

Среди них — состязания по петанку, мини-футболу, волейболу, дартсу и жульбаку.

Источник: Национальные проекты России

Ряд спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) состоится в мае в Москве. Это отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.

Состязания состоятся 14 и 16 мая на нескольких площадках в разных округах города. Участие бесплатное, но необходима регистрация в день проведения мероприятия. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, полис ОМС. Также при себе необходимо иметь справку о проведении медико-социальной экспертизы, врачебно-трудовой экспертной комиссии или иную.

В частности, 14 мая в парке усадьбы Михалково состоится командный турнир по петанку. А 16 мая на стадионе в парке спорта «Яуза» пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, футболу и дартсу. В этот же день там состоятся состязания по жульбаку. Суть данной игры заключается в забрасывании 30 деревянных шайб в специальные отверстия на узкой доске за три попытки. Принять участие в состязаниях по жульбаку могут совершеннолетние жители столицы с нарушениями зрения.

По данному виду спорта в столице проведут еще одно соревнование. Оно также состоится 16 мая. Место проведения — спортивный зал Мосгорспорта. Принять участие в Кубке Центрального административного округа по жульбаку приглашают людей с нарушением слуха или зрения. Турнир будет проходить в личном зачете. Победителя определят по максимальной сумме набранных баллов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.