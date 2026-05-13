В Москве пройдет ряд спортивных соревнований для людей с ОВЗ

В частности, 14 мая в парке усадьбы Михалково состоится командный турнир по петанку. А 16 мая на стадионе в парке спорта «Яуза» пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, футболу и дартсу. В этот же день там состоятся состязания по жульбаку. Суть данной игры заключается в забрасывании 30 деревянных шайб в специальные отверстия на узкой доске за три попытки. Принять участие в состязаниях по жульбаку могут совершеннолетние жители столицы с нарушениями зрения.