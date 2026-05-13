В аэропорту Калининграде задерживаются рейсы 13 мая, в среду. Как сообщает пресс-служба «Храброво», связано это с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.
На вылет задерживаются 8 рейсов. На прилет — 11 рейсов.
Пассажиров и встречающих просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.
