Губернатор Прикамья обсудил с ведущими IT-компаниями региона развитие цифровой экономики

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских рассказал о текущем сотрудничестве ИТ-компаний с региональными вузами. В Прикамье обучение ИТ-специалистов ведут семь высших учебных заведений, таких как ПНИПУ, ПГНИУ, НИУ ВШЭ-Пермь и другие. Проект «Пермский сетевой ИТ-университет» сотрудничает с ведущими ИТ-компаниями: «Промобот», «ВР», «ГринДата», «Автоматизация учета Информ», АО «ЭР-Телеком». «С 2026 года вступили в силу новые требования для получения статуса аккредитованной ИТ-компании, — отметил глава краевого минсвязи.— Для крупных компаний с выручкой от 1 млрд руб. и штатом от ста человек введена обязанность направлять не менее 3% экономии от налоговых льгот на поддержку ИТ-образования. На сегодня средняя экономия на одну такую компанию составляет около 4 млн руб. В Пермском крае уже 288 аккредитованных ИТ-компаний, растет число правообладателей в реестре отечественного ПО. Это важный шаг для всей отрасли».