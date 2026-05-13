Жертвоприношение на Курбан-байрам в Новосибирске перенесли за город

Уже в конце мая мусульмане по всему миру, в том числе и в Новосибирске, отметят Курбан-байрам — один из главных исламских праздников. В эти дни мусульмане вспоминают историю пророка Ибрахима, совершают жертвоприношение и помогают нуждающимся, разделяя с ними мясо.
Для многих жителей Новосибирска и России, не знакомых с исламом, традиция жертвоприношения может выглядеть слишком экзотичной, а история праздника — непонятной. Чтобы подробнее разобраться в смысле праздника и особенностях обряда, редакция Om1 Новосибирск поговорила с новосибирским имамом Рафаэлем Сулеймановым.
Как появился праздник Курбан-Байрам?
Собеседник издания пояснил, что традиция праздника связана с историей пророка Ибрагима, который был готов пожертвовать своим сыном ради исполнения обещания, данного Всевышнему.
"Это история о том, как пророк Авраам, а у мусульман — пророк Ибрагим, должен был принести в жертву своего единственного сына Господу. Пророк дал слово: если Всевышний пошлёт ему, уже глубокому старцу, наследника, то он обязательно принесёт жертву. Но другой жертвы, кроме его сына, не было.
А раз он дал слово, то должен был его сдержать. Представьте, в каком состоянии был человек, когда надо было зарезать сына. Хоть он и пророк, но всё равно отец, у него есть сердце. Он связал сына, положил как положено и начал движение ножом. Но ничего не получалось.
Тогда он услышал далёкое блеяние барашка. И сверху прозвучал голос: оставь сына себе. Главное — ты сдержал своё слово. Вместо этого ежегодно приноси в жертву животное.
Это был красивый белый барашек. Поэтому мы всегда говорим, что жертва Всевышнему должна быть самой красивой и чистой", — сказал Рафаэль Сулейманов.
Имам дополнил, что таким образом и возник обязательный обряд жертвоприношения. При этом человек приносит жертву, если имеет такую возможность — это не обязан делать человек, который не имеет средств.
Где происходят жертвоприношения?
Рафаэль Сулейманов объяснил, что раньше жертвоприношения проходили на месте исторической мечети на Фрунзе, 1А, но после случаев, когда жители Новосибирска начали жаловаться в соцсетях на жестокое обращение с животными в городе, обряд жертвоприношения перенесли в определённое место за городом. После того как баранов закалывают, их мясо везут на территорию мечети в городе, где раздают хозяевам животных.
«Хозяин животного должен разделить мясо жертвенного барана на три части. Одну из частей он должен взять себе, вторую часть он должен отдать родственникам и третью часть он должен отдать нуждающимся людям, которые не могут сделать вот эту жертву. Мясо жертвенного животного является целебным», — отметил имам.
Сколько баранов режут на Курбан-Байрам в Новосибирске?
По словам Рафаэля Сулейманова, из года в год число жертвенных животных меняется. Имам предположил, что в рамках его мечети в 2026 году зарежут порядка 50 баранов. Но по всему городу число жертвенных животных может достичь и 500 голов — кто-то из новосибирских мусульман режет баранов на своих участках.
«Я могу заколоть барана у себя на участке. Это мой огород, кто запретит? И никто этого не увидит. Я не буду демонстрировать это на всю округу. А сделаю это красиво, достойно. И угощу мясом соседей. Скажу, пожалуйста, отведайте свежего мяса барашка, жертвенного барашка», — поделился имам.
Когда начнутся жертвоприношения на Курбан-Байрам в Новосибирске?
Рафаэль Сулейманов объяснил, что жертвоприношения длятся три дня. В этом году они пройдут 27, 28 и 29 мая.
Сколько мусульман празднуют Курбан-Байрам в Новосибирске?
Священнослужитель отметил, что в его мечети на праздничный намаз приходит около тысячи людей. Имам дополнил, что многие мусульмане посещают мечеть лишь по большим праздникам, из-за чего в эти дни на улицах города создаётся особый ажиотаж.