В Енисейске пес три дня просидел в ловушке посреди разлившейся реки

О происшествии днем 12 мая сообщили местные жители. По их словам, пес находился на острове уже третий день. На место выехали спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения. На лодке они добрались до участка, отрезанного водой, и обнаружили там истощенное животное. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», пес сразу направился к людям. Собаку эвакуировали на берег и передали волонтерам.