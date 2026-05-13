В Енисейске пес три дня просидел в ловушке посреди разлившейся реки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели помогли собаке, которая несколько дней не могла выбраться с небольшого острова, образовавшегося после разлива реки Мельничной.

Источник: НИА Красноярск

О происшествии днем 12 мая сообщили местные жители. По их словам, пес находился на острове уже третий день. На место выехали спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения. На лодке они добрались до участка, отрезанного водой, и обнаружили там истощенное животное. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», пес сразу направился к людям. Собаку эвакуировали на берег и передали волонтерам.