В Красноярске пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоятся 16 мая и будут приурочены к Году единства народов России. Ежегодные соревнования пройдут на острове Татышев, в районе центрального павильона.
Участниками могут стать как любители, так и профессионалы — дети от девяти лет и взрослые, которые поборются за медали в личном зачете. Итоги подведут в нескольких возрастных группах.
Регистрация участников уже проходит на портале «Госуслуги». Необходимо перейти на портал либо написать роботу Максу на госуслугах вопрос — «Другие спортивные мероприятия» и выбрать из предложенного информацию о проведении «Российского Азимута» в своем регионе. Далее нужно пройти авторизацию и следовать инструкции.
Детей можно зарегистрировать через личный кабинет одного из родителей.
С памяткой по регистрации на соревнования можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, зарегистрироваться на мероприятие можно будет в день его проведения, до начала церемонии открытия.
