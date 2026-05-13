Жителям Красноярского края рассказали, есть ли в регионе места без клещей

По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, на сегодняшний день в регионе есть четыре территории, которые считаются неэндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Это означает, что риск заражения там минимален. В список входят: Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ. Эвенкийский муниципальный округ. Северо-Енисейский муниципальный округ. Норильск. На всех остальных территориях Красноярского края, это 30 муниципальных и 5 городских округов, риски встречи с клещами и заражения опасными инфекциями высоки. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выезде на природу.