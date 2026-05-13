Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Красноярского края рассказали, есть ли в регионе места без клещей

По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, на сегодняшний день в регионе есть четыре территории, которые считаются неэндемичными по клещевому.

По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, на сегодняшний день в регионе есть четыре территории, которые считаются неэндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Это означает, что риск заражения там минимален. В список входят: Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ. Эвенкийский муниципальный округ. Северо-Енисейский муниципальный округ. Норильск. На всех остальных территориях Красноярского края, это 30 муниципальных и 5 городских округов, риски встречи с клещами и заражения опасными инфекциями высоки. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выезде на природу.