Калининградский суд рассмотрит дело уборщицы, уволенной после кормления кошки

В Калининградской области уборщица одного из судостроительных предприятий подала в суд на руководство, которое, по ее мнению, уволило ее с работы из-за кошки: по словам истицы, она всего лишь хотела накормить бездомное животное.
Дело рассмотрит Светловский городской суд. Уборщица требует восстановить ее на предприятии.
«Истица указала, что работала в должности уборщицы на одном из предприятий, находящихся на территории судоремонтного завода. 23 марта 2026 года она, находясь за пределами территории завода, недалеко от проходной решила накормить бездомную кошку, что увидел один из ответчиков — директор, — пояснили в суде. — Это ему не понравилось и он в устной форме заявил истице о ее немедленном увольнении».
После этого у женщины забрали электронный пропуск на территорию предприятия и лишили возможности доступа к рабочему месту. Уборщица требует также вернуть ей заработную плату за время вынужденного прогула и компенсировать нанесенный увольнением моральный вред.
В суде уточнили, что иск принят к производству, а сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.