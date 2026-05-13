В Крыму спасли лебедя, перекормленного хлебом

В Крыму спасли перекормленного хлебом лебедя из парка.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Перекормленного хлебом лебедя спасли в Крыму, птица едва подавала признаки жизни, сообщила пресс-служба симферопольского учреждения «Парки столицы».

Лебедя обнаружили в пруду парка Гагарина в тяжелом состоянии.

«Лебедь почти не реагировал на происходящее, не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни. Для спасения его срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Там выяснилось, что желудок птицы забит хлебом. Лебедю провели необходимое ветеринарное лечение, а затем две недели выхаживали — буквально кормили и поили с рук», — рассказали в пресс-службе.

В учреждении подчеркнули, что лебедя перекормили хлебом посетители парка.

«Сейчас лебедь чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Птицу вернули на пруд, в естественную среду обитания», — добавили в пресс-службе.

В учреждении напомнили, что птицам нельзя давать хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье, орехи — такая еда вызывает болезни и может привести к их гибели. Вместо этого пернатых можно угостить листьями салата, тертой морковью, яблоками, овсянкой или специальным кормом.

