Красно-коричневые стоки с мясокомбината затопили улицу белгородского села

По данным Rusprofile, ООО «Обуховский Мясокомбинат» было зарегистрировано в Белгородской области в июле 2003 года. Основной профиль деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал предприятия составляет 17 млн руб. Генеральным директором с ноября 2007-го является Александр Мелехин. Он же выступает единственным учредителем фирмы. В 2025 году выручка мясокомбината составила 5,89 млрд руб., что на 4,1% больше, чем в 2024-м (5,65 млрд). Однако чистая прибыль снизилась вдвое — с 84,1 до 42 млн руб. По объемам выручки компания заняла седьмое место в регионе и 129-е по стране в своей отрасли.