Артемий Лебедев включил Красноярск в топ самых интересных городов мира

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев включил Красноярск в список самых интересных городов мира. Рейтинг был опубликован в сетевой версии журнала «Чтиво».
Красноярск занял 152 место среди 1181 города. В списке он расположился выше Калининграда, Хабаровска, Астрахани, Краснодара, Новосибирска и даже Рио-де-Жанейро.
Помимо Красноярска, в рейтинг попали и другие населенные пункты региона: Норильск, Минусинск, Тура, Енисейск, Дудинка, Хатанга, Канск, Шушенское и Дивногорск.
Напомним, что это не первый раз, когда Артемий Лебедев положительно высказывается о Красноярске. Так, например, в прошлом году дизайнер назвал Новосибирск «любимым городом для битья» и «недоразумением», а Красноярск — «просто конфеткой».
В 2024 году блогер окрестил Красноярск «кулинарной столицей» и порекомендовал всем летать сюда на ужины во время VK Fest в Москве.
