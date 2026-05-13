Артемий Лебедев включил Красноярск в топ самых интересных городов мира

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев включил Красноярск в список самых интересных городов мира. Рейтинг был опубликован в сетевой версии журнала «Чтиво».

Красноярск занял 152 место среди 1181 города. В списке он расположился выше Калининграда, Хабаровска, Астрахани, Краснодара, Новосибирска и даже Рио-де-Жанейро.

Помимо Красноярска, в рейтинг попали и другие населенные пункты региона: Норильск, Минусинск, Тура, Енисейск, Дудинка, Хатанга, Канск, Шушенское и Дивногорск.

Напомним, что это не первый раз, когда Артемий Лебедев положительно высказывается о Красноярске. Так, например, в прошлом году дизайнер назвал Новосибирск «любимым городом для битья» и «недоразумением», а Красноярск — «просто конфеткой».

В 2024 году блогер окрестил Красноярск «кулинарной столицей» и порекомендовал всем летать сюда на ужины во время VK Fest в Москве.

Фото на главной: vkvideo.ru/@temalebedev.

