За год в Ростовской области благоустроят 161 общественное пространство

Специалисты в 2026 году планируют обновить 161 общественную территорию в Ростовской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Мы видим, как меняются парки, скверы и набережные — они становятся современными, удобными и востребованными у жителей. Важно, что в процесс вовлечены сами люди: они выбирают территории для благоустройства, участвуют и контролируют результаты. Такая совместная работа дает реальные изменения в каждом городе и районе нашего края», — подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.
В частности, на Дону благоустроят 45 пространств, выбранных жителями области по итогам всероссийских онлайн-голосований. Первыми новый облик получат бульвар Колесникова в городе Зверево, «Сквер на Новой» в Новошахтинске и общественная территория по улице 40 лет Победы в станице Маркинской. Остальные 42 проекта благоустройства — в активной стадии подготовки.
Напомним, что каждый россиянин старше 14 лет может внести вклад в преображение желаемых пространств. Для этого до 12 июня в стране проводят Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Выбрать территорию, которая получит новый облик, можно по ссылке, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через чат-бот в мессенджере MAX, а также при содействии волонтеров, которые работают на базе общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.