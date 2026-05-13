За год в Ростовской области благоустроят 161 общественное пространство

Напомним, что каждый россиянин старше 14 лет может внести вклад в преображение желаемых пространств. Для этого до 12 июня в стране проводят Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Выбрать территорию, которая получит новый облик, можно по ссылке, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через чат-бот в мессенджере MAX, а также при содействии волонтеров, которые работают на базе общественных пространств.