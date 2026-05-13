В Минске названия получили восемь остановок, а одну переименовали. Это следует из решения Мингорисполкома № 1838 от 7 мая 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Две остановки, которые находятся на подъездной дороге к кладбищу «Лесное» в направлении разворотного кольца и Смиловичского тракта, получили название «Могілкі “Лясныя”. Паўднёвы ўваход» («Кладбище “Лесное”. Южный вход»).
В районе здания № 63 по улице Нововиленской в направлении переулка Червякова появилась остановка «Нававiленская» («Нововиленская»). Еще две остановки «Левада» находятся на улице Нововиленской за перекрестком с переулком Червякова в сторону улиц Орловской и Борковской.
Остановки на улице Нововиленской за перекрестком с Новаторской в направлении Орловской и за перекрестком с улицей Щедрина в направлении Новаторской теперь называются «Прадпрыемства “Мілавiца” (“Предприятие “Милавица”).
Остановочный пункт, расположенный на улице Павлины Меделки за перекрестком с улицей Павла Масленникова в сторону улицы Ивана Баграмяна получила название «Паўліны Мядзёлкі» («Павлины Меделки»).
Остановку «АТС», которая находится на улице Сергея Есенина в сторону улицы Рафиева, переименовали. Ее новое название — «Школа № 209».