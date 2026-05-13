Волгоградец поплатился свободой за 4 пропущенных штрафа ГИБДД

Житель Дубовского района Волгоградской области провел 4 суток под стражей — такова цена четырех неоплаченных штрафов ГИБДД.
В региональном управлении ФССП прокомментировали: мужчина проигнорировал четыре протокола за нарушения ПДД. Платить добровольно не стал и делом занялись приставы Дубовского района.
Суд выставил новые штрафы — в двойном размере по статье 20.25 КоАП. Но и это не сработало: должник снова не торопился с оплатой.
Когда срок вышел, мужчину принудительно доставили к приставам. Только тогда он погасил долги. Однако деньги уже не спасли: за каждый из четырех штрафов суд назначил по 1 суткам ареста — итого 4 дня.
