В Самарской области обнаружили энцефалитных клещей

применение специальных защитных костюмов (рекомендуется одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей: носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой; верхнюю часть одежды заправлять в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; на голову необходимо надевать капюшон или заправлять волосы под головной убор); обработку одежды специальными аэрозольными химическими средствами — акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно); поверхностные само- и взаимоосмотры одежды и тела, так как клещ редко впивается сразу, некоторое время (от получаса до нескольких часов) он ползает, выбирая место укуса. Проводить их следует каждые 15−20 мин, обращая внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.