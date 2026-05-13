В Перми в Арт-резиденции ночью пройдёт премьера экзистенциальной комедии

Спектакль «Персонажи. Поиски вне театра» (18+) покажут в Арт-резиденции 17 мая в 21:00, после закрытия выставочного пространства, сообщают организаторы.
«Персонажи. Поиски вне театра» (18+) — это экзистенциальная комедия по мотивам пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Зрители увидят репетицию, на которой появляются таинственные персонажи, требующие завершить свои истории.
Режиссёр постановки Антон Девятов — выпускник ПГИК, актёр Пермского ТЮЗа, ранее работавший в Театре-Театре.
Спектакль предлагает современную интерпретацию классического текста. Здесь нет «четвёртой стены»: дистанция между актёрами и зрителями практически отсутствует. В постановке сочетаются экспериментальная форма и живая музыка. По словам режиссёра, они старались найти баланс между яркой формой и глубоким содержанием.
В спектакле заняты как опытные актёры — Пётр Попович, Михаил Шестаков, Наталья Макарова, Алёна Главатских, так и дебютанты Дома Актёра: Юлия Никитина, Лев Лазуков и Даниил Ахматов. Последний также выступил композитором и саунд-дизайнером. Продолжительность — 1 час 30 минут. Билеты — на сайте Дома Актёра.