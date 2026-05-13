В Перми в Арт-резиденции ночью пройдёт премьера экзистенциальной комедии

Спектакль предлагает современную интерпретацию классического текста. Здесь нет «четвёртой стены»: дистанция между актёрами и зрителями практически отсутствует. В постановке сочетаются экспериментальная форма и живая музыка. По словам режиссёра, они старались найти баланс между яркой формой и глубоким содержанием.