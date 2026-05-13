Профессор из Волгограда рассказал об опасности «тихой пандемии»

Разложив по полочкам все связанные со сном вопросы, исследователи заявили, что женщины на 26% чаще мужчин страдают от его нарушений. С проблемами, которые еще не знакомы молодежи, все чаще сталкиваются люди за 60. При этом качественному сну мешает не только использование телефонов или полуночный просмотр фильмов, но даже семейное положение человека. Ученые заявили, что овдовевшие или разведенные горожане в два раза чаще испытывают бессонницу.