НПФ ВТБ: средний счет долгосрочных сбережений жителей ПФО вырос более чем на треть

Перевес в количестве мужчин-участников программы долгосрочных сбережений в ПФО начинается с самой молодой группы до 18 лет и продолжается до 35 лет. В диапазоне от 36 до 45 лет у мужчин и женщин почти паритет — 8,8 и 8,7 тысячи человек соответственно. Интересно, что в размере среднего счета по программе женщины лидируют в группе 18−25 лет (30,5 тысяч рублей против 30 тысяч рублей) и с 46 до 55 лет (49,5 тысячи рублей против 42 тысяч). Во всех остальных возрастах накоплений больше у мужской части участников — то есть они менее активно подключаются к программе, но при этом вносят на счета больше денег, чем женщины.