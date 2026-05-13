«Все молчат, ничего никто не знает»: закрытие ОЦКМ на Моспроспекте парализовало работу калининградского театра

Калининградская художественная галерея (ныне Музей изобразительных искусств) была открыта в 1988 году в здании нынешнего ОЦКМ. В октябре 2016 года музей решили перевести в здание Кёнигсбергской биржи, оно же — Дворец культуры моряков. Уже тогда было известно, что главная причина — аварийность дома на Моспроспекте. В 2022 году в здании ОЦКМ на Московском отремонтировали фасад и крышу.