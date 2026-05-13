Тёплый праздник Победы. В Березниках 9 мая стал днём традиций и памяти

День Победы в Березниковском округе превратился в праздник единства поколений, традиций, истории и памяти.
В дни великого праздника здесь прошли встречи с ветеранами, состоялось торжественное возложение цветов к памятному мемориалу, был организован флешмоб с 6-метровой георгиевской лентой. Каждое мероприятие добавило эмоций в этот исторический день, внесло в свою лепту в дань уважения подвигу советского народа, памяти павших героев и глубокой благодарности поколению победителей.
Эстафета уважения и заботы.
Накануне праздника Победы сотрудники Усольского калийного комбината побывали в гостях у ветеранов Усольского района. Активисты навестили тружеников тыла и детей войны, которые живут в Романово и Вогулке. Молодые работники пообщались с представителями поколения победителей. Встречи начинались с тёплых объятий.
Молодёжный десант предприятия подготовил для ветеранов яркий эмоциональный подарок. Ребята вживую исполнили песни военных лет, подарив героям войны и труда незабываемые минуты, наполненные воспоминаниями минувших лет. Ветераны дарили в ответ артистам улыбки, аплодисменты и искреннюю признательность. Так, с песнями, объятиями передавалась эстафета памяти и уважения от поколения к поколению.
А приятным дополнением к поздравлениям стали подготовленные волонтёрами продуктовые наборы, яркие весенние букеты цветов и памятные сувениры. Ветераны были рады вниманию и заботе молодого поколения. Многие не скрывали слёз радости.
Молодые специалисты отметили, что общение с ветеранами стало для них настоящим уроком мужества, стойкости и любви к Родине.
«Каждый год мы привлекаем к этому важному событию молодежь предприятия. Для нас важно, чтобы они помнили свою историю и чтили героизм дедов и прадедов. Преемственность поколений необходима, чтобы подвиг наших предков не был забыт. А мы в свою очередь благодарны нашим ветеранам и желаем им благополучия и долголетия!» — рассказала ведущий специалист отдела по профориентации Анастасия Будникова.
Не осталось в стороне и самое молодое поколение — дети заводчан приняли участие в конкурсной выставке рисунков «Наши защитники», которую посвятили празднованию 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Юные художники представили на конкурс 41 работу. В каждом рисунке — искренность, уважение и благодарность тем, кто защищал нашу Родину. Создавая рисунки, дети узнавали от родителей подробности о вкладе их семьи в общую победу и выплескивали свои эмоции в творчество. Победители конкурса получили подарки, а 15 лучших работ ребят разместили в тёплом переходе АБК рудника.
Вахта памяти.
К Дню Победы в Березниках прошла Вахта Памяти — церемония возложения цветов и венков к обелиску и могилам советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и умерших от ран в госпиталях.
Почтить память советских солдат собрались представители администрации г. Березники, глава города, военный комиссар, а также представители духовенства, силовых структур, общественных организаций и представители предприятий города.
В памятном мероприятии принял участие генеральный директор Усольского калийного комбината Дмитрий Токарев. Корзину с цветами к стене памяти возложили директор по производству Денис Корзников и начальник административного управления Андрей Коробейников.
По традиции в этом мероприятии приняли участие и активисты Совета молодёжи Усольского калийного комбината и АО «БМЗ». В торжественной обстановке, участники возложили венки к могилам солдат.
Георгиевская лента — символ веры.
Георгиевская лента стала главным символом памяти о героизме людей времен войны и главным героем флешмоба на предприятии. Около 40 сотрудником комбината — руководство предприятия, представители производственных участников Рудника, Фабрики, вспомогательных подразделений, активисты Совета молодёжи приняли участие в этом символичном мероприятии.
Участники флешмоба развернули символ победы перед главным входом в АБК Рудника.
А накануне праздника 9 мая волонтёры Совета молодёжи раздали работникам предприятия около трёх тысяч георгиевских лент и стикерпаков с символикой праздника.
Прикрепляя ленту в районе сердца каждый мог почувствовать в душе гордость за подвиги соотечественников, свою причастность к общему празднику и веру в то, что Победа всегда будет за нами.